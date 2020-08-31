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Почему объем талии имеет значение для здоровья
Источник материала: Tut.by
Может ли объем талии указывать на проблемы со здоровьем? Национальная служба здравоохранения Великобритании
Медики предупреждают, что наличие слишком большого количества жира в области талии может повысить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе инсульта), сахарного диабета 2 типа, рака.
Независимо от роста или индекса массы тела (ИМТ) человеку рекомендуется худеть, если его талия 94 см и более (мужчины) и 80 см и более (женщины). При этом есть критические показатели объема талии, которые стоит обсудить на приеме у лечащего врача — это 102 см и более (мужчины) и 88 см и более (женщины). Связано это с тем, что риск возникновения ряда заболеваний напрямую зависит от веса и расположения жира.
Почему важно измерять талию?
Есть показатель ИМТ, который
Чтобы правильно его измерить, нужно определить нижнюю часть ребер и верхнюю часть бедер, обернуть мерную ленту вокруг талии посередине между этими точками, и сделать естественный выдох перед измерением.
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Может ли объем талии указывать на проблемы со здоровьем? Национальная служба здравоохранения Великобритании объясняет, почему его важно контролировать и не нужно...
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