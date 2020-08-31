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Почему объем талии имеет значение для здоровья

31.08.2020 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Может ли объем талии указывать на проблемы со здоровьем? Национальная служба здравоохранения Великобритании объясняет, почему эту цифру важно контролировать и не путать с индексом массы тела.


Фото: pixabay.com

Медики предупреждают, что наличие слишком большого количества жира в области талии может повысить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе инсульта), сахарного диабета 2 типа, рака.

Независимо от роста или индекса массы тела (ИМТ) человеку рекомендуется худеть, если его талия 94 см и более (мужчины) и 80 см и более (женщины). При этом есть критические показатели объема талии, которые стоит обсудить на приеме у лечащего врача — это 102 см и более (мужчины) и 88 см и более (женщины). Связано это с тем, что риск возникновения ряда заболеваний напрямую зависит от веса и расположения жира.

Почему важно измерять талию?

Есть показатель ИМТ, который определяет, все ли в порядке с весом по соотношению роста и массы тела (также учитывается возраст и пол). Однако у человека может быть здоровый ИМТ и при этом слишком много жира в области живота, что указывает на вероятность развития ряда заболеваний. Именно поэтому важно контролировать и объем талии.

Чтобы правильно его измерить, нужно определить нижнюю часть ребер и верхнюю часть бедер, обернуть мерную ленту вокруг талии посередине между этими точками, и сделать естественный выдох перед измерением.

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Может ли объем талии указывать на проблемы со здоровьем? Национальная служба здравоохранения Великобритании объясняет, почему его важно контролировать и не нужно...
 
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