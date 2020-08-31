ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страшно быть среди людей? Коля Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ

31.08.2020 15:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Николай Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ. Сотрудники учебного заведения подтвердили это Еврорадио на условиях анонимности.




В официальном комментарии директор Лицея БГУ Игорь Варакса не подтвердил и не опроверг эту информацию.

"Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в комментировании. В лицей он поступал, документы приносил. А что происходило дальше — только в личном кабинете известно тем, кто поступал. 

Мы никакие результаты [экзаменов] не публикуем. У нас поступало 1739 человек, и мы не рассказываем ни о ком".

Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Беларуси. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам.

В конце августа, когда закончилась вступительная кампания в лицей, появилась информация, что туда поступил младший сын Александра Лукашенко. Он выбрал класс биологического профиля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ. Сотрудники учебного заведения подтвердили это Еврорадио на условиях анонимности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему объем талии имеет значение для здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика