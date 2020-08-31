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В Арктике обнаружили новый пролив
Источник материала: ОНТ
Участники российской экспедиции на архипелаг Новая Земля обнаружили новый пролив,
Отмечается, что экспедицию совершают Северный флот России, Русское географическое общество и Национальный парк «Русская Арктика». В ходе экспедиции совершены географические открытия.
Фото: Андрей Ермаков / РИА «Новости»
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Участники российской экспедиции на архипелаг Новая Земля обнаружили новый пролив, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота России....
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