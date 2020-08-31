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В Арктике обнаружили новый пролив

31.08.2020 15:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Арктике обнаружили новый пролив

Участники российской экспедиции на архипелаг Новая Земля обнаружили новый пролив, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.

Отмечается, что экспедицию совершают Северный флот России, Русское географическое общество и Национальный парк «Русская Арктика». В ходе экспедиции совершены географические открытия.

Фото: Андрей Ермаков / РИА «Новости»

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Участники российской экспедиции на архипелаг Новая Земля обнаружили новый пролив, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота России....
 
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