В Арктике обнаружили новый пролив

Источник материала: ОНТ

Участники российской экспедиции на архипелаг Новая Земля обнаружили новый пролив, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.

Отмечается, что экспедицию совершают Северный флот России, Русское географическое общество и Национальный парк «Русская Арктика». В ходе экспедиции совершены географические открытия.

Фото: Андрей Ермаков / РИА «Новости»

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