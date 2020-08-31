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Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь

31.08.2020 16:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: catholic.by

Председатель Конференции католических епископов Беларуси возвращался в страну из Польши. Он является гражданином Беларуси.

31 августа белорусские пограничники не разрешили въезд в страну митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, сообщается на сайте Catholic.by. Митрополит возвращался из заграничной командировки. На  пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги белорусские пограничники без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну.

Тадеуш Кондрусевич  основал Гродненскую высшую духовную семинарию, способствовал возвращению и открытию около 100 ранее закрытых церквей в нашей стране, а также внес свой вклад в издание Ордена мессы и катехизиса на белорусском языке, положив начало возрождению Церкви в Беларуси, говорится в сообщении.

Тадеуш Кондрусевич был избран председателем Конференции католических епископов Беларуси в 2015 году. Он является членом Специального совета Европы при Генеральном секретариате Синода епископов Католической церкви, Конгрегации духовенства и Папского совета за справедливость и мир, а также вице-президентом Евразийского отделения Международной ассоциации за свободу вероисповедания (MARS).

 
 
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Председатель Конференции католических епископов Беларуси возвращался в страну из Польши. Он является гражданином Беларуси.
 
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