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Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь
31.08.2020 16:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: catholic.by
Председатель Конференции католических епископов Беларуси возвращался в страну из Польши. Он является гражданином Беларуси.
31 августа белорусские пограничники не разрешили въезд в страну митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, сообщается на сайте
Тадеуш Кондрусевич основал Гродненскую высшую духовную семинарию, способствовал возвращению и открытию около 100 ранее закрытых церквей в нашей стране, а также внес свой вклад в издание Ордена мессы и катехизиса на белорусском языке, положив начало возрождению Церкви в Беларуси, говорится в сообщении.
Тадеуш Кондрусевич был избран председателем Конференции католических епископов Беларуси в 2015 году. Он является членом Специального совета Европы при Генеральном секретариате Синода епископов Католической церкви, Конгрегации духовенства и Папского совета за справедливость и мир, а также вице-президентом Евразийского отделения Международной ассоциации за свободу вероисповедания (MARS).
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Председатель Конференции католических епископов Беларуси возвращался в страну из Польши. Он является гражданином Беларуси.
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