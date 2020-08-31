Aurus по-китайски. Стартовали продажи роскошного Hongqi HS7

Источник материала: Onliner

Китайский рынок премиальных кроссоверов поражает своим разнообразием. Модели с труднопроизносимыми названиями одна другой краше — как внешне, так и технически. Вот, например, новый вседорожник Hongqi HS7, построенный на базе... Toyota Crown.

Такому экстерьеру вполне подошел бы логотип Maybach или Bentley. Но все куда скромнее. Вседорожник разрабатывала компания FAW. Модель представили еще в прошлом году, но покупать его разрешалось только чиновникам и государственным заказчикам. Теперь машину может купить любой желающий. В Китае марка Hongqi развивается по сценарию российского Aurus.





Перед началом продаж «простолюдинам» Hongqi HS7 слегка обновился и получил турбомотор мощностью 252 л. с. (рабочий объем — 2 литра). Для чиновников предлагался только V6. Машина оснащается стартер-генератором на 48 В, классическим «автоматом» Aisin и системой полного привода. За доплату можно взять 7-местный салон. Топовые версии HS7 оснащаются 3-литровым V6 (тоже с турбиной). Мощность такого агрегата — 338 л. с.