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Сивак о частных школах: ситуацию надо брать под контроль

31.08.2020 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Количество частных школ увеличивается в белорусской столице, рассказал во время выступления на августовском педагогическом форуме председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

© Sputnik / Александр Кожохин
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"В последнее время в Минске наблюдается рост школ частной формы собственности. В прошедшем учебном году 880 учащихся получали общее среднее образование в 12 частных учреждениях. В настоящее время число таких учебных заведений составляет 18. Причем только четыре из них прошли соответствующую аккредитацию", - цитирует Сивака агентство "Минск-Новости".

Одновременно, отметил председатель Мингорисполкома, растет и число обращений граждан, чьи дети учатся в частных школах, по вопросам организации учебного процесса. Ситуация, по мнению Сивака, требует усиления контроля.

"Совершенно точно: ситуацию надо брать под контроль. И комитету, и районным управлениям по образованию необходимо активно изучать качество предоставляемого образования, контролировать выполнение санитарных норм и правил в частных учреждениях", - отметил он.

Кроме того, Сивак рекомендовал активнее привлекать учителей частных школ к мероприятиям по повышению квалификации и обмену опытом, а школьников - вовлекать в городские и районные события.

Рост интереса к частному образованию мог возникнуть на фоне более гибкого подхода в частных школах к организации обучения в период пандемии, а также после прошедших выборов. Учителя традиционно входят в составы участковых избирательных комиссий. В нынешнюю президентскую кампанию на ряде участков возникали конфликтные ситуации, когда избиратели просили показать итоговые протоколы, а комиссии отказывались это делать. Членов ряда избирательных комиссий пришлось даже эвакуировать с участков.

Позднее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал защитить учителей от любых нападок, но предупредил, что "если кто-то перекинулся в другой лагерь", с ними тоже надо "разбираться". Он напомнил, что в Беларуси – государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

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Теги: Минск
 
 
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За год количество частных школ в Минске существенно выросло - если в минувшем учебном году их было 12, то в этом учеников набрали уже 18 таких учебных заведений.
 
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