Как соблюдать социальную ответственность после выборов в Беларуси: 10 принципов

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта aa.com.tr

Как предпринимателям и компаниям, которые придерживаются принципов корпоративной социальной ответственности, реагировать на события, происходящие в Беларуси после президентских выборов 9 августа?

Вот мнение офиса Сети Глобального Договора ООН в Беларуси — международной организации, которая способствует распространению принципов КСО по всему миру.

Глобальный договор — инициатива ООН, направленная на поощрение социальной ответственности бизнеса и на то, чтобы компании предоставляли отчет об этой деятельности. Участниками инициативы сегодня являются свыше 9500 компаний и 3000 некоммерческих организаций из более чем 160 государств, включая Беларусь.

Недавно офис Сети Глобального Договора ООН в Беларуси распространил заявление. Компаниям, которые стремятся придерживаться социальной ответственности, оно может быть полезно.

— Политический кризис в Беларуси оказывает и будет оказывать существенное влияние на все сферы жизни в нашей стране. Одной из первых сфер, почувствовавших это воздействие, является бизнес.

Александр Скрабовский

Председатель координационного совета Сети Глобального Договора ООН в Беларуси

Максим Подберезкин

Исполнительный директор Сети Глобального Договора ООН в Беларуси

В этой ситуации Офис Сети Глобального Договора ООН в Беларуси считает необходимым призвать все бизнес-компании, работающие на белорусском рынке, вне зависимости от их формы собственности, размера или отрасли, соблюдать десять универсальных принципов Глобального договора ООН, основанных на Всеобщей декларации прав человека, Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве и других международных документах.

Вот 10 универсальных принципов Глобального договора, о которых говорится в заявлении:

Права человека Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека

Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека Трудовые отношения Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное признание права на заключение коллективных договоров

Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда

Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда

Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости Охрана окружающей среды Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности

Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды

Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий Борьба с коррупцией Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество

Как часть из этих принципов связана с текущей ситуацией в белорусском бизнесе? Продолжение заявления:

«Обращаем внимание бизнес-сообщества на недопустимость следующих форм поведения:

Давление на работников (запугивающая или унижающая коммуникация) за их активную гражданскую позицию и участие в акциях и мероприятиях, имеющих место в нерабочее время (запрет, осуждение, угрозы, увольнение, лишение премий и социальных выплат, прочие формы наказаний)

Принуждение работников к участию в политических агитационных мероприятиях в рабочее и нерабочее время

Оправдание руководством предприятия насилия и подстрекание к применению неоправданных и чрезмерных силовых методов по отношению к какой-либо из сторон

Выплата работникам финансового вознаграждения за участие в политических агитационных мероприятиях в рабочее и нерабочее время

Агитация и принуждение сотрудников к принятию определенной политически мотивированной точки зрения, осуществляемая со стороны вышестоящих руководителей

Запрет ношения определенной атрибутики (майки, браслеты и пр.), которая официально не запрещена законодательством Республики Беларусь, а также проявление различных форм дискриминации по отношению к людям с подобной атрибутикой

Прямой запрет работникам на публичное высказывание их точки зрения, угрозы, увольнения и другие формы дискриминации за это, в том числе за посты в Интернете

Необоснованное нарушение прав работников третьими сторонами при попустительстве руководства предприятия и отказе его от защиты своих работников

Принуждение работников к вступлению или невступлению в различные организации, а также препятствие выходу из них

Принуждение работников к подписке на определенные газеты, журналы и пр.

Напоминаем, что:

Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека

Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека

Деловые круги должны поддерживать свободу объединений

Деловые круги должны выступать за ликвидацию любой дискриминации в сфере труда и занятости

Ответственное поведение бизнеса предполагает не только наличие собственной ответственной позиции, но и право требовать этого от своих бизнес-партнеров».

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