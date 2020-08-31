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При какой боли необходимо вызывать скорую помощь, рассказал врач
31.08.2020 16:33 — Разное |
Какую боль нельзя терпеть дольше 15 минут и обращаться к врачу, рассказал изданию
По словам врача, необходимо обращать внимание не только на характер боли, но и на ее продолжительность.
Антонио Пелличча отметил: необычная одышка или дискомфорт в груди, которые возникают при физических нагрузках, также являются поводом для обращения за медицинской помощью.
Фото: Getty Images
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Какую боль нельзя терпеть дольше 15 минут и обращаться к врачу, рассказал изданию Eurekalert руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и...
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