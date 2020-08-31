Германия встала на сторону протестующих в Беларуси

Источник материала: АФН

Правительство Германии выразило поддержку участникам протестов в Беларуси. Берлин "однозначно принимает сторону людей в Беларуси, стремящихся к свободе, демократии и политическим изменениям".

Об этом заявил в понедельник, 31 августа, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает DW.

Он назвал "действительно впечатляющим" "мужество многих тысяч людей", которые "и спустя три недели после выборов президента не дают запугать себя непрекращающимися репрессиями" со стороны Александра Лукашенко и "его спецподразделений". Лукашенко пора "признать истинное положение вещей", продолжил Зайберт. Он отметил, что Беларусь нуждается в открытом диалоге с участием руководства страны, сил оппозиции и всего белорусского общества, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова играть роль посредника в таком диалоге.

31 августа белорусский посол в Берлине был вызван в МИД Германии в знак протеста против жестоких действий правоохранителей в отношении журналистов, в том числе немецких, совершенных во время протестов. Заместитель пресс-секретаря МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) заявил, что 21 и 22 августа в Беларуси ряд представителей СМИ "был задержан в произвольном порядке и без какого-либо правового основания".