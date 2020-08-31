Есть вопрос. Доллар стал падать — это отскок или передышка?

Источник материала: Onliner

Уже в пятницу многие заметили, что рост доллара немного замедлился. Сегодняшние торги закончились и вовсе его падением на 0,7 копейки, у евро ситуация аналогичная. При этом российский рубль продолжает бодро дорожать. Что происходит на валютном рынке?

Что происходило в августе?

По словам старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, тенденция к дорожанию валютной корзины стартовала еще 5 августа. Если смотреть на валютную корзину в целом, то только за август она подорожала почти на 8,73%. Для сравнения, с начала года рост корзины составил всего 16,83%.

Пятого августа американская валюта на бирже стоила 2,4368 рубля. Но начиная с 21-го числа доллар, евро и российский рубль стали дорожать более интенсивно и стремительно. Если в позапрошлую пятницу доллар стоил 2,4856 рубля, то спустя неделю он торговался по 2,6631. То есть в целом за 16 дней американская валюта подорожала на 23 копейки.

За август суммарный объем торгов перевалил за миллиард долларов. Это абсолютный исторический рекорд.

Доллар сегодня упал, это откат?

В пятницу рост доллара сильно замедлился, а сегодня американская валюта даже потеряла 0,7 копейки. Что происходит — откат или небольшая передышка? По словам экономиста, ни одна валюта не может постоянно расти на протяжении долгого времени.

— По доллару и евро произошел своеобразный «перелет», началась коррекция, — объясняет Иосуб. — Возможно, она ограничится только сегодняшним днем, возможно, падение будет в течение пары ближайших дней. Но не стоит ждать снижения до уровня начала августа.

К тому же доллару и евро помог снизиться рост российского рубля к этим валютам. В результате на фоне скромного снижения доллара и евро российский рубль заметно подорожал, обновив очередной исторический максимум, и белорусский рубль и в понедельник продолжил свое снижение к валютной корзине. То есть сегодняшнее снижение доллара нельзя назвать укреплением, даже временным, белорусского рубля.

По словам аналитика, рост доллара в долгосрочной перспективе продолжится. Пусть и менее интенсивно. Для того чтобы американская валюта сейчас серьезно подешевела, нужно, чтобы люди и предприятия начали массово сдавать доллар.

— Пока причин, которые бы заставили это делать, я не вижу, — говорит Иосуб.

Влияет ли Нацбанк сейчас на курс?

Наши читатели заметили, что в обменниках курс выше биржевого иногда на 13—15 копеек. Хотя раньше такой разницы не было. Многие сделали вывод, что банки что-то знают, а биржевой курс сдерживает регулятор. Вадим Иосуб считает иначе.

— Я не думаю, что Нацбанк как-то влияет на курс, — объясняет он. — Какое-то время назад Нацбанк давал указания банкам, чтобы курсы покупки и продажи наличной валюты отличались от биржевого курса не более чем на 2%. Потом, когда в курсообразовании перешли на рыночные рельсы, оставалась устная рекомендация. Обычно банки старались ее придерживаться. Но когда начался жесткий дефицит наличной валюты, банки от этой рекомендации отошли. Тем более что наказания за невыполнение этой устной рекомендации нет, а значит, и выполнять ее необязательно. Сейчас мы видим ситуацию, когда по техническим причинам сложился дефицит наличной валюты.

Экономист отмечает, что такая разница в курсах — это рыночная ситуация.