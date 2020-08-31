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Как Nikola Motors собирается «взорвать» рынок мусоровозов и в чем МАЗ ее обогнал

31.08.2020 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Громкий «электротраковый» стартап Nikola Motor Company сделал еще одно громкое заявление, очередное. Заявлено о подписании большого контракта на 2500 электрических мусоровозов. Заказчик — компания Republic Services, которая является вторым по величине оператором по управлению отходами в США.

Сообщается, что контракт будет выполнен в 2023 году. То есть обещанного ждать в буквальном смысле три года. Пока же нет не то что прототипов машин, но и даже их примерных изображений. Прототип начнут строить только в следующем году, а испытывать — в 2022 году. А потом сразу поставка из 2500 машин...

Верится в это, конечно, с трудом. Однако известно, что базироваться мусоровозы будущего будут на основе вполне себе реально существующей модели Nikola TRE. В виде прототипа существующей, но хотя бы осязаемой. Грузовик Nikola TRE очень похож на IVECO Stralis S-Way, и это неслучайно.

Как Nikola Motors собирается «взорвать» рынок мусоровозов и в чем МАЗ ее обогнал

Для справки: в 2019 году международный концерн CNH Industrial (в него входит IVECO) приобрел долю в размере $250 млн в компании Nikola. Так в распоряжении у Nikola появилась платформа IVECO, на основе которой и создали модель TRE.

Как Nikola Motors собирается «взорвать» рынок мусоровозов и в чем МАЗ ее обогнал

Уверяют, что в 2021 году Nikola TRE пойдет в серию.

Интересно заявление генерального директора Nikola Motor Company Марка Рассела: «Nikola меняет правила игры. Раньше покупатели мусоровозов всегда приобретали шасси у автопроизводителей, а кузовные надстройки у специализированных фирм. В нашем проекте мы полностью интегрируем шасси и кузов, закрывая их единой заводской гарантией».

Эх, незнаком господин Рассел, похоже, с продукцией Минского автомобильного завода, который еще с 2011 года сам (на дочернем заводе «Могилевтрансмаш») производит для своих мусоровозов кузовные надстройки собственной разработки и предоставляет на конечное изделие комплексную гарантию.

Как Nikola Motors собирается «взорвать» рынок мусоровозов и в чем МАЗ ее обогнал

Так что кое в чем МАЗ даже обгоняет «громких» мировых производителей. А что касается мусоровозного проекта Nikola, то, возможно, с помощью IVECO его и удастся воплотить в жизнь.

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Громкий «электротраковый» стартап Nikola Motor Company сделал еще одно громкое заявление, очередное. Заявлено о подписании большого контракта на 2500 электрических...
 
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