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Виталий Кутузов готов взять на себя все расходы по реабилитации избитого игрока «Крумкачоў»
Источник материала: Tut.by
Виталий Кутузов, бывший форвард сборной Беларуси и «Милана» написал в сториз Instagram, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке из «Крумкачоў», который пострадал во время вчерашнего задержания в Минске.
«Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Кто-то лечит, кто-то калечит! Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов! Просьба связаться врачей и лично самого Сергея для организации формальностей», — написал Кутузов.
Напомним, Сергей пострадал от действий силовиков во время вчерашнего задержания. Директор клуба Олег Давидович заявил, что у игрока перелом позвонка, и он не сможет играть в ближайшие недели. Нам также известно, что у Сергея ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины.
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