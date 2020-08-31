Виталий Кутузов готов взять на себя все расходы по реабилитации избитого игрока «Крумкачоў»

Источник материала: Tut.by

Виталий Кутузов, бывший форвард сборной Беларуси и «Милана» написал в сториз Instagram, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке из «Крумкачоў», который пострадал во время вчерашнего задержания в Минске.





«Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Кто-то лечит, кто-то калечит! Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов! Просьба связаться врачей и лично самого Сергея для организации формальностей», — написал Кутузов.

Напомним, Сергей пострадал от действий силовиков во время вчерашнего задержания. Директор клуба Олег Давидович заявил, что у игрока перелом позвонка, и он не сможет играть в ближайшие недели. Нам также известно, что у Сергея ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины.

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