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Задержанного и избитого футболиста «Крумкачоў» выпустили на свободу

31.08.2020 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболиста «Крумкачоў» Сергея Козеку отпустили на свободу. Уголовное дело на него не заведено, сообщает «Радыё Свабода». Эту же информацию нам подтвердил наш источник в клубе.

Ожидается, что из Ленинского РУВД должен выйти и второй задержанный игрок клуба Павел Рассолько.

«Нам просто не повезло. Оказались не в то время не в том месте», – рассказал Козека журналисту «Радыё Свабода».


Напомним, футболисты были задержаны во время митинга в Минске 30 августа и отправили в РУВД Октябрьского района. Как сообщил директор клуба, тогда их обвинили в нападении на микроавтобус с милицией, при этом они в нем не участвовали.

Ночью Козеку вывозили в 4-ю больницу. Как рассказал директор клуба, у него был диагностирован перелом позвонка. Нам также известно, что у Сергея ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины.

В клубе собрали видеоматериалы, доказывающие, что игроки не участвовали в стычках с правоохранительными органами, эти видео были предоставлены правоохранительным органам.

Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что Сергей Козека уже возвращен из больницы в РУВД. Сообщалось, что футболисты являются подозреваемыми по уголовному делу, а также в их отношении начат административный процесс по факту участия в несанкционированном мероприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Скоро должны выпустить и второго футболиста «Крумкачоў»
 
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