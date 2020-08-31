«Прекрасный музыкант, пианист, аранжировщик, композитор. Очень жаль, что так рано ушел. Выражаем наши соболезнования его семье и близким», - написано на официальной странице ансамбля в Фейсбуке.





Николай Потрусов известный белорусский музыкант, выступал со многими исполнителями, играл в ряде белорусских групп – в частности, «Харлі», «ХО» и «Медуза». В его биографии также участие в джаз-проектах в США.





Потрусов работал в Белорусском государственном ансамбле «Песняры» в 2016-2018 годах. Все это время Николай был не просто пианистом и аранжировщиком, но и музыкальным руководителем коллектива. Напомним, именно БГА «Песняры» считается правопреемником легендарного ВИА, которым руководил Владимир Мулявин.





Но связей с госансамблем «Песняры» Николай не разрывал и после того, как покинул штат коллектива. Так, в 2020-м на праздновании Дне независимости у стелы « Минск – город-герой» коллектив спел песню Потрусова на стихи Елены Шириной «У старога пана».





- Я очень рад, что Коля успел услышать свои песни в исполнении ансамбля. И у нас есть еще одна его песня, которую мы также собирались исполнять, - рассказывает художественный руководитель «Песняров» Роман Козырев. – Мы продолжали сотрудничество после того, как он ушел из состава. Но Николай работал с нами как аранжировщик и композитор. Я ведь списывался с ним буквально перед тем, как узнал о его смерти. Обсуждали, что еще вместе сделать. А потом перед концертом узнали эту новость . Был шок, очень тяжело работали…





В интервью газете «Культура», которое журналисты взяли у артистов госансамбля в конце 2016-го, Николай Потрусов говорил, отвечая на вопрос о желании переаранжировать золотые хиты «Песняров» по новому, чтобы привлечь молодую аудиторию:





- А старые песни и звучат немного по-новому, те же «Белоруссия» или «Беловежская пуща». Но сильно уходить от основы не хочется, прогнозируя разную реакцию слушателей, часть которых обязательно останется недовольной такими экспериментами.





Также Николай говорил: «Любая публика, идя на концерт «Песняров», настроена на определенного характера музыку, песню, стиль, характерные только для нас».





А в интервью «Песняров» газете «Вечерняя Москва» Потрусов рассказывал о том, как начался его путь в музыку:





— Я начал подбирать мелодии по слуху уже в четыре года. Просто взял и сам заиграл на аккордеоне. С этого момента началась моя любовь к музыке, она мое все. В коллективе я много занимаюсь аранжировкой — мне интересно экспериментировать с мелодией, по-своему интерпретировать знакомые песни.





Роман Козырев добавляет:





- Коля – талантливый, яркий, сильный музыкант. У него была хорошая школа, тонкий вкус. Нам очень повезло, что он работал в ансамбле, оставив после себя яркий след в аранжировках и песнях.