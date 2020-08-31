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В Минске задержали члена Координационного совета Лилию Власову

31.08.2020 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Лилия Власова задержана в Минске 31 августа сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает пресс-служба совета.

«Ранее утром она была вызвана к 15.00 в Центральное РУВД г. Минска по факту участия в несанкционированном митинге», — сообщила пресс-служба.

По информации члена совета Павла Латушко, дома у Власовой прошел обыск.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

На допросы в Следственный комитет по данному уголовному делу были вызваны члены президиума КС: юрист Максим Знак, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, международный медиатор Лилия Власова, бывший дипломат, чиновник и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Два члена президиума совета — Сергей Дылевский и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова — сейчас находятся в ИВС в Жодино, где отбывают 10-суточный административный арест по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. Они были задержаны утром 24 августа возле проходной МТЗ.

28 августа неизвестными был задержан член Координационного совета, а также координатор штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико Виталий Кривко.

Согласно резолюции КС, совет ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.

 
Теги: Минск
 
 
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Член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Лилия Власова задержана в Минске 31 августа сотрудниками департамента финансовых...
 
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