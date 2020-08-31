В Браславе завели уголовное дело об угрозе насилием депутату

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Браславский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об угрозе насилием депутату. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.

28 августа депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси с незнакомого номера получил на мобильный телефон сообщение с угрозой.





Мужчина с данным сообщением обратился в правоохранительные органы, где по факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (угроза насилием в отношении должностного лица в целях воспрепятствования законной деятельности) УК.

Фото: pixabay

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