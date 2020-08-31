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В Браславе завели уголовное дело об угрозе насилием депутату
31.08.2020 17:13 — Разное |
Браславский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об угрозе насилием депутату. Об этом
28 августа депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси с незнакомого номера получил на мобильный телефон сообщение с угрозой.
Мужчина с данным сообщением обратился в правоохранительные органы, где по факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (угроза насилием в отношении должностного лица в целях воспрепятствования законной деятельности) УК.
Фото: pixabay
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Браславский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об угрозе насилием депутату. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального...
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