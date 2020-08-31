ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержана член президиума Координационного совета Лилия Власова

31.08.2020 17:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: infos.by

Она сообщила, что находится в ДФР.

Лилия Власова – известный в стране юрист и медиатор, директор юридической компании «Власова, Михель и партнеры». Ей 67 лет.

В КГК отказались комментировать задержание.

Как сообщает Tut.by, Власову задержали 31 августа по неизвестной причине.  Утром 31 августа Власова была вызвана к 15.00 в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге (накануне она вместе с Марией Колесниковой и Максимом Знаком пришли на многотысячный митинг на проспекте Победителей).  Супруг запретил Лилии ехать в милицию без повестки и адвоката.

Около 12 часов Лилия Власова отлучилась из дома по хозяйственным делам, рассказал ее супруг Владимир Искорцев. Примерно в 15 часов она позвонила и сообщила, что задержана ДФР. Лилия сказала также, что у контролеров есть какие-то вопросы к ее старшему сыну. В это же время в квартиру Власовой явились с обыском из ДФР.  По его результатам были изъяты жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и пара флешек.

По словам Искорцева, их сын возглавляет частную фирму, которая занимается авиабилетами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержали члена Координационного совета Лилию Власову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика