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Задержана член президиума Координационного совета Лилия Власова
31.08.2020 17:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: infos.by
Она сообщила, что находится в ДФР.
Лилия Власова – известный в стране юрист и медиатор, директор юридической компании «Власова, Михель и партнеры». Ей 67 лет.
В КГК отказались комментировать задержание.
Как сообщает
Около 12 часов Лилия Власова отлучилась из дома по хозяйственным делам, рассказал ее супруг Владимир Искорцев. Примерно в 15 часов она позвонила и сообщила, что задержана ДФР. Лилия сказала также, что у контролеров есть какие-то вопросы к ее старшему сыну. В это же время в квартиру Власовой явились с обыском из ДФР. По его результатам были изъяты жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и пара флешек.
По словам Искорцева, их сын возглавляет частную фирму, которая занимается авиабилетами.
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Она сообщила, что находится в ДФР.
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