Задержана член президиума Координационного совета Лилия Власова

Источник материала: Ежедневник

фото: infos.by

Она сообщила, что находится в ДФР.

Лилия Власова – известный в стране юрист и медиатор, директор юридической компании «Власова, Михель и партнеры». Ей 67 лет.

В КГК отказались комментировать задержание.

Как сообщает Tut.by , Власову задержали 31 августа по неизвестной причине. Утром 31 августа Власова была вызвана к 15.00 в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге (накануне она вместе с Марией Колесниковой и Максимом Знаком пришли на многотысячный митинг на проспекте Победителей). Супруг запретил Лилии ехать в милицию без повестки и адвоката.

Около 12 часов Лилия Власова отлучилась из дома по хозяйственным делам, рассказал ее супруг Владимир Искорцев. Примерно в 15 часов она позвонила и сообщила, что задержана ДФР. Лилия сказала также, что у контролеров есть какие-то вопросы к ее старшему сыну. В это же время в квартиру Власовой явились с обыском из ДФР. По его результатам были изъяты жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и пара флешек.

По словам Искорцева, их сын возглавляет частную фирму, которая занимается авиабилетами.