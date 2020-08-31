Ничего святого. В Красном костеле, где силовики запирали демонстрантов, кто-то поменял замки

Источник материала: KYKY

В конце июля мы рассказывали вам, как государство пытается отобрать у прихожан знаменитый Красный костел. Если кратко, на костел взвалили неподъемную сумму налогов: минские власти требовали у служителей 156 тысяч рублей, но они отказывались выплачивать деньги и собирали подписи за отмену этого долга.

Давление на католическую церковь не остановилось. Как выяснилось , кто-то самовольно поменял замки в дверях Красного костела. «Представители костела получили только один набор ключей. Где находятся другие ключи и кто несет ответственность в этой ситуации за безопасность святыни, не сообщается», – поделился настоятель костела Владислав Завальнюк.

Напомним, Красный костел стал местом, около которого на прошлой неделе провели несколько заметных протестных акций. Люди начали приходить к храму с завязанными руками и плакатами после того, как силовики, разгоняя протест на площади Независимости, решили заблокировать вход в костел и заперли там прихожан.

Тогда же глава глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич написал жесткий пост. Он от лица всех католиков раскритиковал силовиков за блокаду костела и призвал всех виновных в беспределе «правоохранителей» привлечь к ответственности. Кстати, сегодня Тадеуша отказались впускать в Беларусь, хотя у него беларуский паспорт.

Для справки: Красный костел, или Костел Святого Симеона и Елены, – наиболее известный католический храм Минска. Он построен в начале 20-го века на деньги минского дворянина Эдварда Войниловича. Костел получил имена святых Симеона и Елены в память о двух рано умерших детей Войниловича.

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Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by.