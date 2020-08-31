|
Ничего святого. В Красном костеле, где силовики запирали демонстрантов, кто-то поменял замки
Источник материала: KYKY>
В конце июля мы
Давление на католическую церковь не остановилось. Как
Напомним, Красный костел стал местом, около которого на прошлой неделе провели несколько заметных протестных акций. Люди начали приходить к храму с завязанными руками и плакатами после того, как силовики, разгоняя протест на площади Независимости, решили заблокировать вход в костел и заперли там прихожан.
Тогда же глава глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич
Для справки: Красный костел, или Костел Святого Симеона и Елены, – наиболее известный католический храм Минска. Он построен в начале 20-го века на деньги минского дворянина Эдварда Войниловича. Костел получил имена святых Симеона и Елены в память о двух рано умерших детей Войниловича.
Быстрая доставка новостей – в нашем канале в Telegram.
Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце июля мы рассказывали вам, как государство пытается отобрать у прихожан знаменитый Красный костел. Если кратко, на костел взвалили неподъемную сумму...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)