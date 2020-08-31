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Мы дождемся справедливого суда! Караев поддержал насилие своих "космонавтов", а людей чести назвал "иудами"

31.08.2020 18:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники милиции, которые уволились в знак протеста после дичайшего насилия в отношении мирных граждан со стороны своих крллег, являются предателями, зявил глава МВД Юрий Караев.



"Я с ними не хочу разговаривать и говорить я им ничего не хочу. Это их выбор, про предателей все сказано", - заявил Караев в интервью пропагандистскому российскому телеканалу RT.

При этом Караев отметил, что осуждает демонстративное увольнение.

"Может они были и хорошие ребята, но у них не хватило мудрости, стойкости, знаний. (...) Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику - это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив - это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава", - сказал Караев.

А про журналистов, которые получили травмы во время митингов, Караев сказал: "Сами виноваты" 

"Пусть журналисты тоже соображают, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора и выбрать сознательно и обойти... Ну пусть отойдут на несколько метров и со стороны снимают, нет же, лезут в самое пекло, — резюмировал Караев. - И сами [журналисты] иногда виноваты [в получении травм], и мы бываем иногда виноваты — перегибаем. Тоже их [правоохранителей] все время учу, что с прессой ссориться нельзя".

Напомним, во время зверского подавления массовых мирных протестов, начавшихся в Беларуси после президентских выборов, несколько человек погибло, в том числе из-за расстрела безоружных людей, десятки пропали без вести - не исключено, что их, скорее всего, уже тоже нет в живых, как минимум 450 человек были зверски избиты и подвергались пыткам. 

Всего было задержано около 7000 человек. Они несколько дней находились в нечеловеских условиях. Несмотря на сотни заявлений на пытки, подданых в СК, до ссих пор не возбуждено НИ ОДНОГО уголовного дела ни по одному факту неоправданного насилия и пыток. Зато в отношении избитых граждан СК заводит дела за "участие в массовых беспорядках".
 
 
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Сотрудники милиции, которые уволились в знак протеста после дичайшего насилия в отношении мирных граждан со стороны своих крллег, являются предателями, зявил...
 
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