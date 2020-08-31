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МИД Беларуси обещает ответные меры на санкции прибалтийских стран

31.08.2020 19:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси в ответ на введенные Латвией, Литвой и Эстонией санкции против Лукашенко и еще 29 чиновников пообещал ответные меры.

«Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано», - заявил пресс-секретарь МИД А.Глаз.

«Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование», - сказал представитель МИД.

«Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», - заявил пресс-секретарь МИД РБ.

 
 
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МИД Беларуси в ответ на введенные Латвией, Литвой и Эстонией санкции против Лукашенко и еще 29 чиновников пообещал ответные меры.
 
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