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Ольга Барабанщикова восхищена: «Нина Багинская – миниатюрная, сильная, смелая и красивая, как наша любимая Беларусь!»
Источник материала: Партизан
Бывшая телеведущая и теннисистка Ольга Барабанщикова опубликовала совместное фото с 73-летней активисткой Ниной Багинской.
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Ольга Барабанщикова восхищена: «Нина Багинская – миниатюрная, сильная, смелая и красивая, как наша любимая Беларусь!»
Бывшая телеведущая и теннисистка Ольга Барабанщикова опубликовала совместное фото с 73-летней активисткой Ниной Багинской.
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