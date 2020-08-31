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Власти Беларуси намерены взять кредит у Фонда международного развития ОПЕК
Источник материала: АФН
Беларусь в скором времени получит кредит (заем) Фондом международного развития ОПЕК, следует из подписанного указа №326 от 31 августа 2020 года
Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Рамочного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК.
На проведение переговоров по проекту рамочного соглашения и его подписание уполномочено Министерство экономики Беларуси.
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Беларусь в скором времени получит кредит (заем) Фондом международного развития ОПЕК, следует из подписанного указа №326 от 31 августа 2020 года
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