Власти Беларуси намерены взять кредит у Фонда международного развития ОПЕК

Источник материала: АФН

Беларусь в скором времени получит кредит (заем) Фондом международного развития ОПЕК, следует из подписанного указа №326 от 31 августа 2020 года

Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Рамочного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК.

На проведение переговоров по проекту рамочного соглашения и его подписание уполномочено Министерство экономики Беларуси.