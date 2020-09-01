Главный тренер сборной Беларуси высказался о поступке Шкурина

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью «Прессболу» прокомментировал решение Ильи Шкурина отказаться от выступлений за национальную команду, пока на посту президента Беларуси находится Александр Лукашенко.



Фото: ЦСКА

— Илья Шкурин прислал в федерацию нашумевшее отказное письмо. Каково ваше отношение к поступку форварда?

— Он взрослый человек, сделал свой выбор. Повлиять на него мы не можем. В моем понимании не следует мешать политику и спорт. Соглашусь со Стасом Драгуном: мы играем для народа, и вызов в национальную сборную — честь для футболиста.

— После этого письма вы общались со Шкуриным?

— Нет, — сказал Мархель.

Напомним, ранее Шкурин был вызван в сборную Беларуси, сразу после этого он высказался в Instagram о том, что отказывается выступать за национальную команду, пока у власти находится Александр Лукашенко.

Позже глава АБФФ Владимир Базанов рассказал TUT.BY , что футболист прислал официальный отказ в федерацию на мове. Там он написал, что не только отказывается выступать за команду, но и вообще приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.