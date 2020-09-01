|
Главный тренер сборной Беларуси высказался о поступке Шкурина
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в
— Илья Шкурин прислал в федерацию нашумевшее отказное письмо. Каково ваше отношение к поступку форварда?
— Он взрослый человек, сделал свой выбор. Повлиять на него мы не можем. В моем понимании не следует мешать политику и спорт. Соглашусь со Стасом Драгуном: мы играем для народа, и вызов в национальную сборную — честь для футболиста.
— После этого письма вы общались со Шкуриным?
— Нет, — сказал Мархель.
Напомним, ранее Шкурин был вызван в сборную Беларуси, сразу после этого он
Позже глава АБФФ Владимир Базанов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тот отказался от выступлений за национальную команду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)