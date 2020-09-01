Пять рекомендаций от шеф-повара о заморозке овощей и зелени на зиму

Источник материала: Tut.by

Заморозить можно практически любые овощи, рассказывает шеф-повар Евгений Макаревич. Зимой они дополнят супы, соусы, каши и даже станут основой для таких блюд, как фаршированные перцы и баклажаны. Для того, чтобы овощи хорошо хранились, важно соблюсти несколько несложных правил.

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Тщательно подготовьте плоды к заморозке

Нужно выбрать спелые плотные овощи, они должны быть свежими и без деформации. Если что-то подпортилось, морозильная камера это не исправит: замораживать подгулявшие плоды не стоит. Перед заморозкой все нужно тщательно вымыть и высушить. При необходимости из плодов нужно удалить семена, косточки (например, из перцев, тыквы).

Выберите удобную упаковку

Обычные пластиковые пакеты для заморозки не подойдут, лучше использовать специальные zip-пакеты (или плотные пакеты специально для заморозки), контейнеры для морозильной камеры. После того, как вы поместите продукт в пакет (желательно распределять его тонким слоем), необходимо выдавить из него воздух и плотно закрыть. Имеет значение и размер пакетов: лучше делать небольшие порции заготовок, так как размороженные плоды нельзя замораживать повторно. К тому же небольшие порции быстрее замораживаются, а это сказывается на качестве полуфабриката.

Заготовьте овощи с учетом будущего использования

Практически все овощи можно заморозить: кабачки, баклажаны, морковь, горошек, сладкий перец, спаржевую фасоль и даже томаты. Но лучше сделать заготовки сразу в том виде, в котором вы в последующем их будете использовать. Есть несколько вариантов:

порезать овощи кусочками, кружочками, соломкой (кабачки, баклажаны, перец) — в таком виде вам будет удобно использовать их для рагу, супов, пюре;

заготовить цельные плоды (томаты, перцы, баклажаны) — их замораживают в свежем или запеченном виде и используют, например, для фаршированных блюд;

натереть овощи на терке (морковь, тыква, свекла) — такой формат удобно использовать для пассеровки, добавлять в начинку к выпечке, в каши;

отварить, запечь и пюрировать овощи (например, тыкву);

сделать овощные смеси в том соотношении, которое необходимо для любимых блюд: например, тертая морковь, нарезанные перец, зелень, томаты или любые другие комбинации.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Соблюдайте температурный режим

Замороженные овощи нужно хранить при температуре минимум -18 °C не более года. Если температура выше — срок хранения не должен превышать пару месяцев. Чтобы не запутаться с заготовками, лучше все маркировать — помечать наименование и дату заморозки с помощью маркера.

И еще один совет: не бойтесь замораживать зелень

Хранить в замороженном виде можно любую зелень, особенно подходит для заготовки менее водянистая — укроп, петрушка, базилик, тимьян, розмарин. Зеленый лук после разморозки будет выглядеть не свежо, однако он подойдет для блюд, в которых будет проходить термическую обработку.

Зелень перед заморозкой нужно промыть в большой миске, хорошо обсушить, мелко порезать и разложить небольшими порциями в пакеты. Можно заморозить пучками без стебля, а также порциями в форме для льда: выложите зелень, залейте водой (маслом) и поставьте в морозильную камеру. Переложите получившиеся кубики в пакет, позже их можно использовать прямо в таком виде.