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Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний
01.09.2020 11:28 — Разное |
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем знаний. Об этом
Глава государства отметил, что этот праздник ежегодно приносит в жизнь каждого человека самые добрые воспоминания и сильные эмоции.
Всем учащимся страны Лукашенко пожелал, чтобы новый учебный год был интересным и наполненным яркими событиями, учителям Президент пожелал неиссякаемой энергии и плодотворной работы, родителям - вовлеченности в образовательный процесс и множества поводов для гордости за своих детей, а ученикам и студентам - вдохновения и стремления к знаниям, которые станут главным условием успеха и благополучия в их будущей жизни.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем знаний. Об этом сообщает БЕЛТА сообщили со ссылкой на пресс-службу Главы государства. Глава...
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