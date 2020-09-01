Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем знаний. Об этом сообщает БЕЛТА сообщили со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства отметил, что этот праздник ежегодно приносит в жизнь каждого человека самые добрые воспоминания и сильные эмоции.

Всем учащимся страны Лукашенко пожелал, чтобы новый учебный год был интересным и наполненным яркими событиями, учителям Президент пожелал неиссякаемой энергии и плодотворной работы, родителям - вовлеченности в образовательный процесс и множества поводов для гордости за своих детей, а ученикам и студентам - вдохновения и стремления к знаниям, которые станут главным условием успеха и благополучия в их будущей жизни.

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