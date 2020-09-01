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Белорусы в первом полуфинале "Танкового биатлона" - трансляция

01.09.2020 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские танкисты выступают в полуфинале вместе с командами Сербии, Азербайджана и Китая в первом заезде. Во втором соревнуются экипажи из Вьетнама и Мьянмы.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Белорусы стали вторыми на первом этапе "Танкового биатлона"

Ранее белорусы приняли участие в индивидуальных заездах и во всех заняли места в тройке лучших.

В этом году танкисты из Беларуси выступают на танках в синей ливрее.

"Танковый биатлон" – одно из наиболее зрелищных соревнований Армейских международных игр. Белорусы традиционно считаются одними из сильнейших участников. В прошлом году танкисты завоевали серебро, в 2018-м – бронзу.

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Первый полуфинал "Танкового биатлона" стартовал во вторник на полигоне в Алабино. Смотрите на видео прямую трансляцию заездов.
 
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