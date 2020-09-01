1 сентября стал днем милиционера: на линейках много людей в погонах. Это нормально?

Источник материала: KYKY

Сегодня наши читатели прислали нам много фото и текстовых рассказов со школьных линеек, куда кроме детей в белых рубашках пришли люди в синих рубашках и с погонами. Показываем.

Минск. Школа №48 (недалеко от стелы).

Минск, Гимназия №40: «Заместитель главного прокурора выступал перед родителями».

Минск. Школа №35: «Милиция в количестве 2 человек и 1 гаишник дежурили».

Минск. Новая школа в Новой Боровой: «Сегодня, можно сказать, открытие школы. Приехал кто-то из чиновников. И целый автобус с детьми из какого-то танцевального коллектива – все были в зелено-красной одежде. Цветы на линейку брать запретили, как и белые шарики».

Авиагородок Сокол: «Приехал аж замглавы РОВД Октябрьского района».

Минск. Номер школы не уточнили.

Фото из другой школы.

Мозырь. Школа №16.

Минск. Номер школы не уточнили.

Милиция на 1 сентября – это нормально?

Рассказов о том, что на школьных линейках дежурит милиция очень много. Учитывая последние события в стране, вполне понятно, почему беларусы так настороженно реагируют на людей в погонах на школьных праздниках.

Как рассказали несколько источников KYKY, присутствие милиции на линейках – это вполне нормальная практика, которая существует уже не первый год. Нам пишут: «Муж работает в МВД. По поводу школ такая информация: «Подтверждаю: милиция во всех школах города. Но что интересно, что это происходит каждый год, почему именно сейчас такое внимание этому уделяется? После трагедии в Беслане, это обычная практика, что выставляется вооруженная охрана».

Эту же информацию нам подтвердил экс-милиционер: «Милиционеры на линейки приходят всегда. За каждой школой закрепляют сотрудника. Я лично, когда работал, ходил в школу на 1 сентября, и на последний звонок. Рассказывал младшим классам после линейки, что такое «хорошо», и что такое «плохо». Так что в наличии сотрудников милиции в школах на линейках ничего необычного».