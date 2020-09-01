Лукашенко: «Не переживайте, гражданской войны не будет»

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко посещает Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, передает БЕЛТА. Во время мероприятия он высказался по актуальным в стране темам. Приводим основные моменты из его выступления.

О ситуации в стране: «Часть наших людей попала в этот иллюзорный мир»

Александр Лукашенко подчеркнул, что гордится ребятами, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию. Он в том числе заявил, что «в реальной жизни не все так, как это выглядит в виртуальном пространстве».

— Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли «айфоны», телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир, — сказал глава государства, комментируя, как в некоторых СМИ преподносятся актуальные события в Беларуси.

Он также сказал журналистам, что его беспокоит не власть — он просто не хочет, чтобы альтернативные силы порезали на куски страну.

О санкциях: «Им дали команду „фас“, они и вякнули из-под забора»

Лукашенко в том числе высказался о санкциях в отношении него и других чиновников. Он заявил, что Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии.

По словам главы государства, более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Поэтому, заявил Лукашенко, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси.

— Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю, — сказал Александр Лукашенко.

О гражданской войне. «Не переживайте, этого не будет»

Лукашенко также отметил, что «белорусам никто не даст больше, чем они могут заработать сами».

— Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет, — подчеркнул Лукашенко.