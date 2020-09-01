Apple заподозрили в разработке видеокарты Lifuka на собственном чипе

Источник материала: Onliner

По данным китайского издания Commercial Times, компания Apple работает над собственной видеокартой на базе 5-нм технологического процесса TSMC. В настоящее время видеокарта фигурирует под кодовым обозначением Lifuka (данную информацию пока нельзя подтвердить). Утверждается, что продукт может быть готов к запуску во второй половине 2021 года.

Утверждается , что процесс разработки Lifuka идет в нормальном темпе и без сложностей. Информации о технических особенностях GPU нет, отмечается лишь, что решение отличается высокой производительностью и улучшенным соотношением мощность на ватт энергии в сравнении с конкурентами.





Для Apple выпуск собственного GPU станет очередным шагом в рамках инициативы перехода на решения, разрабатываемые внутри компании (такие процессоры, например, можно найти в iPad, iPhone и Apple Watch).