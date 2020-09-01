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Apple заподозрили в разработке видеокарты Lifuka на собственном чипе

01.09.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным китайского издания Commercial Times, компания Apple работает над собственной видеокартой на базе 5-нм технологического процесса TSMC. В настоящее время видеокарта фигурирует под кодовым обозначением Lifuka (данную информацию пока нельзя подтвердить). Утверждается, что продукт может быть готов к запуску во второй половине 2021 года.

Утверждается, что процесс разработки Lifuka идет в нормальном темпе и без сложностей. Информации о технических особенностях GPU нет, отмечается лишь, что решение отличается высокой производительностью и улучшенным соотношением мощность на ватт энергии в сравнении с конкурентами.

Apple заподозрили в разработке видеокарты Lifuka на собственном чипе

Для Apple выпуск собственного GPU станет очередным шагом в рамках инициативы перехода на решения, разрабатываемые внутри компании (такие процессоры, например, можно найти в iPad, iPhone и Apple Watch).

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По данным китайского издания Commercial Times, компания Apple работает над собственной видеокартой на базе 5-нм технологического процесса TSMC. В настоящее время видеокарта...
 
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