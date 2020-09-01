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В США полицейские застрелили еще одного темнокожего мужчину

01.09.2020 12:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США полицейские застрелили еще одного темнокожего мужчину

Еще одно убийство темнокожего жителя произошло в США. В Лос-Анджелесе полицейские застрелили мужчину, это привело к ещё большему обострению ситуации. 

Как сообщается, сотрудники офиса шерифа попытались остановить человека на велосипеде – он нарушал правила дорожного движения. Одного из полицейских велосипедист ударил по лицу, затем кинул свою одежду и попытался убежать. В кармане брошенной вещи был обнаружен пистолет. Полицейские открыли огонь по беглецу. В результате, мужчина скончался. Идёт расследование инцидента.

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Еще одно убийство темнокожего жителя произошло в США. В Лос-Анджелесе полицейские застрелили мужчину, это привело к ещё большему обострению ситуации.  Как...
 
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