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В США полицейские застрелили еще одного темнокожего мужчину
Источник материала: ОНТ
Еще одно убийство темнокожего жителя произошло в США. В Лос-Анджелесе полицейские застрелили мужчину, это привело к ещё большему обострению ситуации.
Как сообщается, сотрудники офиса шерифа попытались остановить человека на велосипеде – он нарушал правила дорожного движения. Одного из полицейских велосипедист ударил по лицу, затем кинул свою одежду и попытался убежать. В кармане брошенной вещи был обнаружен пистолет. Полицейские открыли огонь по беглецу. В результате, мужчина скончался. Идёт расследование инцидента.
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Еще одно убийство темнокожего жителя произошло в США. В Лос-Анджелесе полицейские застрелили мужчину, это привело к ещё большему обострению ситуации. Как...
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