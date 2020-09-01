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Вот такая нынче жизнь: спортивного журналиста Владислава Татура арестовали на 6 суток

01.09.2020 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 сентября на площади Независимости был задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.

Сегодня состоялся суд.

По итогам заседания Татур приговорен к 6 суткам ареста.

Дело рассматривал суд Партизанского района.

Напомним, вчера суд не успел рассмотреть дело журналиста.
 
 
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30 сентября на площади Независимости был задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.
 
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