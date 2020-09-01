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Вот такая нынче жизнь: спортивного журналиста Владислава Татура арестовали на 6 суток
Источник материала: Партизан
30 сентября на площади Независимости был задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.
Сегодня состоялся суд.
По итогам заседания Татур приговорен к 6 суткам ареста.
Дело рассматривал суд Партизанского района.
Напомним, вчера суд не успел рассмотреть дело журналиста.
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30 сентября на площади Независимости был задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.
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