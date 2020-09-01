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ОМОН очень жестко задерживает безоружных студентов, которые вышли на протест. Больно смотреть

01.09.2020 12:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня день знаний, но студенты минских вузов, кажется, не настроены на праздник. Около 11 утра колонна молодых людей вышла на протест: с БЧБ-фагами они двинулись от ворот БНТУ в сторону центра.

Позже к ним присоединились студенты других вузов. 

Буквально через полчаса протеста студентов начал задерживать ОМОН. 

Не смотря на всю эту дикость на площади Победы, около сотни студентов выстроились на площади Независимости, неподалеку от БГУ. Милиция снимает их на камеру, но ребята не робеют. Машины поддерживающе гудят.

Дальше – больше. 

Интересно то, что точек со студенческими протестами сейчас в городе много. И пока один вуз блокируют, в другом месте Минска спокойно идут колонны молодых людей.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня день знаний, но студенты минских вузов, кажется, не настроены на праздник. Около 11 утра колонна молодых людей вышла на протест: с БЧБ-фагами они двинулись от...
 
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