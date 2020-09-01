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В Беларуси хотят упростить функции президента в назначении судей

01.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Упросить функции президента в части назначения судей – об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

В белорусских судах сегодня работают более 1200 судей. По мнению Валентина Сукало, необходимости в их назначении главой государства нет. Эту функцию в перспективе могут выполнять местные власти. Также глава Верховного суда рассказал о завершении цифровизации судов. Отныне во время процессов будет вестись аудио- и видеофиксация. Система заработает уже 1 сентября.

«Теперь в 14 областных судах и Верховном суде мы будем работать в условиях современного правосудия, полной цифровизации. Мы запускаем единую автоматизированную информационную систему судов общей юрисдикции, которая позволяет фиксировать в режиме онлайн каждую ситуацию в каждом районном суде», – сообщил председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало.

На встрече шла речь и о поправках в Конституцию. Над новым вариантом Основного закона Беларуси работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда. После проект будет вынесен на общественное обсуждение.



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Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало.
 
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