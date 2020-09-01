Бывшего сотрудника БТ отправили на сутки за акцию протеста

Бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании отправили за решетку за акцию протеста.

Шесть суток административного ареста получил за участие в воскресном марше в Минске бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.





По решению суда Партизанского района, он признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 КаАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Влад был задержан в Минске 30 августа и до суда находился в изоляторе на Окрестина.