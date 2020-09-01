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Бывшего сотрудника БТ отправили на сутки за акцию протеста

01.09.2020 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании отправили за решетку за акцию протеста.

Шесть суток административного ареста получил за участие в воскресном марше в Минске бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.

Бывшего сотрудника БТ отправили на сутки за акцию протеста

По решению суда Партизанского района, он признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 КаАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Влад был задержан в Минске 30 августа и до суда находился в изоляторе на Окрестина.

 
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Бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании отправили за решетку за акцию протеста. Шесть суток административного ареста получил за участие в воскресном марше в...
 
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