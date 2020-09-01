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В Минске неизвестные блокировали дорожное движение
Источник материала: Tut.by
Неизвестные в Минске блокировали дорожное движение. Водители дали отпор,
Утром 1 сентября в милицию поступила информация о перекрытии движения на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Чюрлениса. К моменту прибытия экипажа нарушителей порядка на месте не оказалось.
Через 20 минут аналогичным образом было нарушено движение на пешеходном переходе на проспекте Любимова. Выбывшие туда милиционеры обнаружили затор: в одной полосе для движения в направлении Белецкого стояли порядка 15 автомобилей. Заметив приближающихся сотрудников, находившиеся там в масках и кепках молодые люди убежали.
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Водители дали отпор.
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