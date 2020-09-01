Суд огласил приговор по делу о взрыве салютных установок в День независимости

Источник материала: Onliner

В суде Московского района Минска объявили приговор по делу о взрыве салютных установок в День независимости. Всего в деле примерно двадцать потерпевших, обвиняемых — трое. Это 25-летний Алексей Круглик — командир патрульной роты комендантского батальона Минской военной комендатуры и двое инженеров российской компании «Пиро-Росс» — 30-летний россиянин Константин Денисов и 26-летний Максимилиан Сапронов.

Суд признал виновными всех троих — Круглика, Сапронова и Денисова и назначил каждому по три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Это то, что и просила прокуратура.

— Кроме того, россиянам Сапронову и Денисову назначили лишение права занимать должности, связанные с пиротехнической работой, в течение 5 лет, — уточнила Onliner официальный представитель Верховного суда Анастасия Шильвян.













Также суд вынес частное определение Министерству обороны о выявленных недостатках в работе ведомства и недопущении нарушения закона со стороны сотрудников в дальнейшем.

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