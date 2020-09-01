Латушко: действующая власть не собирается уходить, надо набраться терпения

Источник материала: Ежедневник

Павел Латушко заметил, что действующая власть не собирается уходить. Однако, по его словам, необходимо набраться терпения и понимать, что наскоком ничего решить невозможно и действовать следует в рамках права.

На площадке Press Club Belarus 31 августа прошла онлайн-встреча журналистов региональных изданий с членами президиума Координационного совета (КС).

Журналист «Сильных новостей» просил прокомментировать ситуации, которая возникла сейчас в Беларуси, учитывая, что у всех есть понимание, что Александр Лукашенко сам добровольно от власти не откажется.

«И что дальше? Есть ли у КС план как переломить ситуацию?», - спросил журналист.

«Если кто-то ждет легких рецептов и знает их, пожалуйста, мест в КС много. Для этого мы создали платформу расширенного состава. Приходите со своими креативными идеями и предлагайте. Давайте будем реалистами и трезво оценивать ситуацию в нашей стране», – ответил весьма эмоционально Павел Латушко, пишут «Сильные новости» .

Он заметил, что действительно действующая власть не собирается уходить.

«Но у нас не остается других линий или направлений деятельности, как вновь и вновь настаивать и добиваться одной цели – начала диалога. В результате этого диалога мы должны найти ту формулу организационную, правовую, которая позволит нам выйти из внутриполитического кризиса», – сказал Латушко.

По его словам, необходимо набраться терпения и понимать, что наскоком ничего решить невозможно и действовать следует в рамках права.

«Этот вопрос я слышу часто в интервью и даже в более резкой форме: «Вот вы бессильны, ничего не предлагаете!» Нет проблем, входите в состав КС и предлагайте, но вы должны понимать, что в последующем наступит уголовная ответственность», – отметил Павел Латушко и добавил, что в КС не хотят иметь бесконечный процесс задержаний, арестов, уголовных дел и постоянную сменяемость руководства КС.

«Нужно разработать четкий алгоритм действий. Пошагово – раз, два, три, четыре, пять, которые с точки зрения действующего законодательства. При том, что оно не соблюдается со второй стороны, при понимании, что оно нарушается, при понимании, что о нем забывают, когда удобно, и вспоминают, когда нужно. Но только структурированная система шагов позволит достичь результата», – пояснил он.

«Будет он сегодня или завтра, зависит от этих шагов, но не только. Мы понимаем, что не можем призвать людей выходить на манифестации, потому что сам призыв – это уже уголовная ответственность», – сказал Латушко.

Также он признал, что когда люди выходят – это очень существенное влияние на действующую власть, как в регионах, так и в центре.