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Александр Лукашенко: «Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей»

01.09.2020 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи. Особый акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей»

Во время торжественной линейки глава государства поздравил учащихся с 1 сентября. Праздничному настроению не стала помехой даже переменчивая погода. Сегодня в колледже обучается более полутысячи человек. Готовит учебное заведение рабочих с техническим образованием и специалистов со средним специальным. Это востребованные на рынке труда профессии: швеи, продавцы, парикмахеры, художники-модельеры. Обучение здесь уже прошли порядка 4 000 человек.  

Александр Лукашенко: «Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я искренне поздравляю вас, а также всех белорусских школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года. Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, и пора направлять нашу энергию в созидательное русло. Всем пора включаться в работу. Родителям немало придется приложить усилий, чтобы новый учебный год стал для наших детей успешным. Учителя должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах. Каждый педагог будет под защитой государства. Так было и будет всегда. Но и от педагогов мы ждем большего участия в решении стратегических задач.

И то, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль в образовании, – это урок, который мы сегодня однозначно усвоили. Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей. Они должны знать закон, учить их анализировать, видеть, что скрыто за популистскими лозунгами, собирать факты, сравнивать, делать соответствующие выводы. Это второе.

И третье. Наши дети должны расти патриотами нашей страны. Всем ученикам, студентам я искренне желаю получить максимум знаний и положительного опыта в каждом учебном заведении. Педагогам – профессиональных успехов, родителям – много поводов для гордости за своих детей. И пусть старт нового учебного года будет ярким, а настроение этого торжественного дня сохранится до следующего первого звонка.

Александр Лукашенко: «Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей»

Президент ознакомился с организацией в колледже учебного процесса. Для занятий здесь задействовано современное высокотехнологичное оборудование.

Отметим, в Беларуси практически завершена подготовка нового Кодекса об образовании. Редакцию планируют внести на рассмотрение в парламент этой осенью. Известно, что в документе останется только один вид учреждений – профессиональный колледж. Слияние позволит оптимизировать учебный план, где-то сократить период обучения и открыть подготовку по новым профессиям. Затягивать с принятием нового Кодекса, отметил Президент, не стоит.

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Новости Беларуси. Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи. Особый акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский...
 
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