«Посмеялись и уехали». Девушка ищет тех, кто повредил ее машину (видео)

Источник материала: Onliner

В действительно неприятную ситуацию попала наша читательница с ником avdeeva26. Приехала на работу, оставила машину на стоянке, причем аккуратно припарковалась, как следует. А спустя некоторое время в эту машину врезались женщина с ребенком на электроскутере. Повреждения есть, головная боль с ремонтом есть, а виновников нет — уехали.

Видео

Инцидент, как рассказала корреспонденту Onliner хозяйка Peugeot, произошел в Минске 10 августа на парковке по адресу: Мстиславца, 7. Наша читательница предоставила видео с камеры наблюдения, которое ей удалось раздобыть. Время: 15:57, 10 августа, понедельник.

На записи видно, как по тротуару вдоль парковки едут два электроскутера: на одном сидит мужчина с девочкой, на другом — женщина с мальчиком.

— Это родители с детьми: явно муж, жена, двое детей, — уверена avdeeva26.

Мужчина аккуратно притормозил, а женщина, можно сказать, не справилась с управлением: врезалась в заднюю часть припаркованного Peugeot. Сама она с ребенком удержались на своем транспортном средстве, хотя, возможно, ударились о машину. Мужчина с девочкой хорошо видели все произошедшее.

Затем все четверо о чем-то поговорили, то и дело бросая взгляды на машину, мальчик даже указал на что-то рукой. А через 30 секунд все четверо умчались на электроскутерах уже, к слову, по проезжей части.

— Повредив чужое имущество, посмеялись, оглянулись и уехали. Поступили очень некрасиво, — возмущена наша читательница.

Заявление в милицию

О случившемся хозяйка авто узнала от случайного свидетеля.

— Я приезжаю туда на работу, оставляю машину на стоянке. В тот деть мне позвонил мужчина, он рассказал, что курил на балконе и видел, как люди на электроскутере врезались в мой автомобиль, — рассказала девушка.

Тут есть одна тонкость: по Правилам дорожного движения этот инцидент не получается отнести к числу дорожно-транспортных происшествий. Потому что по Правилам дорожного движения (п. 2.18) дорожно-транспортное происшествие — это происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица.

С электроскутерами, электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности вообще много неопределенного в ПДД: относятся ли они к разряду механических транспортных средств, где должны двигаться — вопросов больше, чем ответов. Поэтому avdeeva26 обратилась сразу в милицию: ущерб имуществу есть, значит, и оснований писать заявление предостаточно.

— Я сразу же обратилась в милицию, но у меня, во-первых, наклейка на машине, во-вторых, браслет на руке: в общем, с милицией пока ничего не получилось. Я написала заявление, мне пообещали на него ответить, но до сих пор никто так и не ответил. Тогда я еще в прокуратуру написала на всякий случай, — рассказала девушка.

Откуда скутеры?

Наша читательница в этом районе работает, бывает регулярно, но людей на скутерах, как ей кажется, никогда прежде не видела.

— Я знаю, что они взяли напрокат эти электроскутеры: их выдают возле фонтана у Dana Mall. Но выдают под залог, паспортных данных не переписывают, соответственно, концов пока найти не удалось, — отметила собеседница.

Между тем в таких случаях, если у автовладельца не оформлено страхование каско, установить лицо, виновное в нанесении ущерба, — принципиальное условие для получение какой-либо компенсации, пусть даже в судебном порядке в рамках гражданских взаимоотношений. Нет виновника — не с кого и спрашивать.

Что с машиной?

Повреждения от такого столкновения, разумеется, не фатальные, но все равно очень неприятные.

— Машина у меня лизинговая — это первая проблема. В авто треснула фара, на задней двери вмятина и две очень глубокие царапины, не говоря о других мелких царапинах, бампер треснул, слева глубокая царапина, и от скутера краска осталась — красная. На СТО подсчитали — ремонт долларов на 400. Предварительно так, — рассказала avdeeva26.

























Девушка все еще рассчитывает на помощь правоохранительных органов. К тому же она надеется, что кто-либо из очевидцев сможет помочь ей в установлении людей, повредивших автомобиль. Связаться с нашей читательницей можно по телефону: +375 25 699-73-28.

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