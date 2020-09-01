Доллар на первых осенних торгах подешевел до минимума за неделю

За период с начала года до конца августа стоимость валютной корзины выросла на 16,83%. Больше половины этого роста пришлось на последний месяц лета.





Курс доллара обвалился на 0,0155 BYN до 2,6393 BYN/USD.





Доллар дешевеет уже второй день. Общее снижение составило 0,0238 BYN. До этого была серия из десяти(!) повышений подряд, за время которой американец успел подорожать на 0,2067 BYN.





Сегодня объём торгов долларами вырос в 2,5 раза по сравнению со вчерашним, но это всё равно меньше, чем было на прошлой неделе:





понедельник — 95 млн. USD;

вторник — 110 млн. USD;

среда — 112 млн. USD;

четверг — 86 млн. USD;

пятница — 43 млн. USD.





Ситуация на валютном рынке на текущий момент выглядит более спокойной, чем вчера. Банки всё ещё готовы покупать наличный доллар выше курса на торах БВФБ, но разница уже гораздо меньше, чем было за последние 5–7 дней.





Так, лучший курс покупки доллара на момент написания новости — 2,6410 BYN. Это всего на 0,2 копейки выше официального курса. Ранее эта разница составляла 5–7 копеек.





Курс евро подрос лишь на 0,0009 BYN до 3,1607 BYN/EUR. Напомним, что вчера евро валюта подешевела на 0,0070 BYN.





Самый выгодный курс покупки наличного евро — 3,16 BYN. и это уже ниже официального курса НБРБ на завтра — тоже сигнал о том, что возможно рынок нащупывает новое равновесное состояние.

Курс российского рубля упал на 0,0107 BYN до 3,5862 BYN/100 RUB и покинул исторический максимум.





Российский рубль прервал серию из девяти повышений подряд, за время которой сотня российских рублей подскочила в цене на 0,2368 BYN.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль опять девальвировался сразу ко всем основным валютам. Все конкуренты белорусского рубля завершили неделю на исторических максимумах:





курс доллара +0,1415 BYN (+5,61%);

курс евро +0,1849 BYN (+6,20%);

курс российского рубля +0,1697 BYN (+4,99%);

валютная корзина +5,42%.





Итоги августа 2020

На торгах БВФБ был установлен новый исторический максимум по объёму торгов. Все валюты резко подорожали к белорусскому рублю в последний летний месяц:





курс доллара +0,2173 BYN (+8,91%);

курс евро +0,2608 BYN (+9,00%);

курс российского рубля +0,2813 BYN (+8,48%);

валютная корзина подорожала на 8,73%.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра был понижен Банком России на 22 копейки до 73,5849 российских рублей, а официальный курс евро на завтра вырос на 33 копейки до 88,1547 российских рублей.





Итоги августа на валютном рынке России

курс доллара +0,3778 (+0,51%);

курс евро +0,5377 (+0,62%).