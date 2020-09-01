Лукашенко заявил, что Кондрусевич попал в список невъездных

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко высказался о ситуации с Тадеушем Кондрусевичем. По его словам, есть информация о наличии у архиепископа не одного гражданства.

Напомним, вчера стало известно, что главу Католической церкви Беларуси не впустили в Беларусь. Он возвращался на родину из заграничной командировки. Представители Госпогранкомитета от комментариев пока отказываются.

Сегодня в Барановичах журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, почему митрополит Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в страну.

По его словам, глава католической церкви «неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России».

Александр Лукашенко заявил, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

Это еще не точно, сказал Лукашенко, но данный вопрос изучается.

Также Лукашенко заявил, что архиепископ «влез в политику» и потащил за собой верующих, а это уже двойная ответственность.