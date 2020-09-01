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Лукашенко заявил, что Кондрусевич попал в список невъездных

01.09.2020 14:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко высказался о ситуации с Тадеушем Кондрусевичем. По его словам, есть информация о наличии у архиепископа не одного гражданства.

Напомним, вчера стало известно, что главу Католической церкви Беларуси не впустили в Беларусь. Он возвращался на родину из заграничной командировки. Представители Госпогранкомитета от комментариев пока отказываются.

Сегодня в Барановичах журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, почему митрополит Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в страну.

По его словам, глава католической церкви «неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России».

Александр Лукашенко заявил, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

Это еще не точно, сказал Лукашенко, но данный вопрос изучается.

Также Лукашенко заявил, что архиепископ «влез в политику» и потащил за собой верующих, а это уже  двойная ответственность.

 
 
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Александр Лукашенко высказался о ситуации с Тадеушем Кондрусевичем. По его словам, есть информация о наличии у архиепископа не одного гражданства.
 
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