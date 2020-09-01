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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит приговорить артиста к восьми годам

01.09.2020 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старший сын погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым Виталий Захаров требует приговорить актера к восьми годам лишения свободы. Это следует из заявления потерпевшего, которое в ходе судебного заседания зачитал его представитель Сергей Аверцев, сообщает ТАСС.


Фото из Twitter

«Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет», — зачитал Аверцев.

В заявлении также сказано, что Виталий Захаров требует в случае признания виновным артиста уведомлять его об условиях его исполнения: об отправке в колонию, взысканиях и поощрениях, об отпусках из места лишения свободы и об условно-досрочном освобождении, если таковое произойдет. «В соответствии с законом он, как потерпевший, имеет на это право», — уточнил адвокат. По словам Аверцева, подобное заявление его доверителя вызвано отношением Ефремова к потерпевшим, которому «его собственные эмоции важнее эмоций потерпевших».

Ефремов начал высказывать свое мнение по поводу срока, но адвокат Пашаев его остановил и заявил, что свою позицию они озвучат в ходе прений.

Напомним, авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Свою вину в суде он не признал.

 
 
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Виталий Захаров требует признать артиста «виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы», сообщил адвокат Сергей Аверцев.
 
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