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Стал известен возможный соперник брестского «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов

01.09.2020 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф футбольной Лиги чемпионов, куда нацелено попасть брестское «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если в третьем раунде брестчане одолеют в гостях «Маккаби» из Тель-Авива, то сыграют с австрийским «Зальцбургом».

Матчи плей-офф пройдут 22−23 и 29−30 сентября, победитель определится по результатам двухраундового противостояния.

Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.

 
 
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф футбольной Лиги чемпионов, куда нацелено попасть брестское «Динамо».
 
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