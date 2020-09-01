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Стал известен возможный соперник брестского «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф футбольной Лиги чемпионов, куда нацелено попасть брестское «Динамо».
Если в третьем раунде брестчане одолеют в гостях «Маккаби» из Тель-Авива, то сыграют с австрийским «Зальцбургом».
Матчи плей-офф пройдут 22−23 и 29−30 сентября, победитель определится по результатам двухраундового противостояния.
Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф футбольной Лиги чемпионов, куда нацелено попасть брестское «Динамо».
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