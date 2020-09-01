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Сентябрь на бирже начался с падения доллара и российского рубля

01.09.2020 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Две из трех основных иностранных валют в первый день сентября сдали свои позиции на БВФБ.

Свои сессии они завершили на следующих рубежах:

  • доллар — 2,6393 белорусского рубля (-0,0154 пункта);
  • российский рубль — 3,5862 белорусского рубля за 100 российских (-0,0107 пункта);
  • евро — 3,1607 белорусского рубля (+0,0009 пункта).

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев доллар вырос на 26,6%.

 
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Две из трех основных иностранных валют в первый день сентября сдали свои позиции на БВФБ. Свои сессии они завершили на следующих рубежах:
 
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