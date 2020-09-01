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Сентябрь на бирже начался с падения доллара и российского рубля
Источник материала: Навiны
Две из трех основных иностранных валют в первый день сентября сдали свои позиции на БВФБ.
Свои сессии они завершили на следующих рубежах:
Ранее сообщалось, что за восемь месяцев
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Две из трех основных иностранных валют в первый день сентября сдали свои позиции на БВФБ. Свои сессии они завершили на следующих рубежах:
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