Сентябрь на бирже начался с падения доллара и российского рубля

Две из трех основных иностранных валют в первый день сентября сдали свои позиции на БВФБ.

Свои сессии они завершили на следующих рубежах:

доллар — 2,6393 белорусского рубля (-0,0154 пункта);

российский рубль — 3,5862 белорусского рубля за 100 российских (-0,0107 пункта);

евро — 3,1607 белорусского рубля (+0,0009 пункта).