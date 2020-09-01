Местами ― жара: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен ― Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на среду из-за жары, об этом предупредили в Блегидрометцентре.

В республике уже вторую неделю подряд ни один день не проходит без штормового предупреждения. 2 сентября не стало исключением: синоптики сообщили об экстремальном повышении температуры.

"Днем в среду во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха составит +30 +31°С", ― рассказали они.

В целом 2 сентября погоду в стране будут определять атмосферные фронты. Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдут дожди, по Брестской и Гродненской областям местами ― сильные дожди и грозы. Днем по западу пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ожидается восточный, юго-восточный умеренный ветер, местами порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит +12..+18°С, в середине дня потеплеет до +19..+25°С. При этом по юго-востоку Беларуси воздух прогреется до +26..+31°С. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится.

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