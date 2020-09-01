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Жуткая лобовая авария под Оршей: погибли два человека

01.09.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла днем 1 сентября в Оршанском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Предварительно установлено, что на 563-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ водитель Honda Civic не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Transit, которым управлял 49-летний мужчина.

В результате ДТП 28-летний водитель и 20-летний пассажир легковушки от полученных травм умерли на месте происшествия.


На месте аварии работает следственно-оперативная группа, МЧС.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа, МЧС.
 
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