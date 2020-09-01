Жуткая лобовая авария под Оршей: погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла днем 1 сентября в Оршанском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Предварительно установлено, что на 563-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ водитель Honda Civic не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Transit, которым управлял 49-летний мужчина.

В результате ДТП 28-летний водитель и 20-летний пассажир легковушки от полученных травм умерли на месте происшествия.





На месте аварии работает следственно-оперативная группа, МЧС.