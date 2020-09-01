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С кем БАТЭ может сыграть в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

01.09.2020 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Победитель пары ЦСКА (София) — БАТЭ (Борисов) примет на своем поле победителя противостояния Б-36 (Фареры) — ТНС (Уэльс).

Матчи пройдут 24 сентября. Если потребуется, проводится дополнительное время и серия пенальти.

Победители третьего раунда квалификации выходят в раунд плей-офф Лиги Европы.

 
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Победитель пары ЦСКА (София) — БАТЭ (Борисов) примет на своем поле...
 
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