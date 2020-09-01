|
С кем БАТЭ может сыграть в 3-м раунде квалификации Лиги Европы
Источник материала: Навiны
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Победитель пары ЦСКА (София) — БАТЭ (Борисов) примет на своем поле победителя противостояния Б-36 (Фареры) — ТНС (Уэльс).
Матчи пройдут 24 сентября. Если потребуется, проводится дополнительное время и серия пенальти.
Победители третьего раунда квалификации выходят в раунд плей-офф Лиги Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Победитель пары ЦСКА (София) — БАТЭ (Борисов) примет на своем поле...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)