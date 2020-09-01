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«Крумкачы» передали предупреждение от ОМОНа перед матчем
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске пройдет кубковый матч между «Крумкачами» и минским «Динамо». Он интересен тем, что это первый матч между мужскими командами после выборов, на который пускают зрителей. Перед его началом клуб
«Інфармацыя ад супрацоўнікаў АМАП!
Бела-чырвона-белыя сцягі і атрыбутыка будут канфіскоўвацца, а іх уладальнікі - затрымлівацца.
Людзі, якія будуць скандаваць з трыбун антыўрадавыя крычалкі і лозунгі таксама будуць прыцягвацца да адказнасці».
Напомним, в воскресенье были задержаны и избиты два футболиста «Крумкачоў», у одного из них помимо сильных ушибов, был зафиксирован перелом позвонка. Однако на следующий день
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Сегодня состоится матч с «Динамо».
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