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«Крумкачы» передали предупреждение от ОМОНа перед матчем

01.09.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске пройдет кубковый матч между «Крумкачами» и минским «Динамо». Он интересен тем, что это первый матч между мужскими командами после выборов, на который пускают зрителей. Перед его началом клуб опубликовал официальное предупреждение в соцсетях. Приводим его полностью.


Фото: «Крумкачы»

«Інфармацыя ад супрацоўнікаў АМАП!

Бела-чырвона-белыя сцягі і атрыбутыка будут канфіскоўвацца, а іх уладальнікі - затрымлівацца.

Людзі, якія будуць скандаваць з трыбун антыўрадавыя крычалкі і лозунгі таксама будуць прыцягвацца да адказнасці».

Напомним, в воскресенье были задержаны и избиты два футболиста «Крумкачоў», у одного из них помимо сильных ушибов, был зафиксирован перелом позвонка. Однако на следующий день их отпустили.

 
Теги: Минск
 
 
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