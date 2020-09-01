«Крумкачы» передали предупреждение от ОМОНа перед матчем

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске пройдет кубковый матч между «Крумкачами» и минским «Динамо». Он интересен тем, что это первый матч между мужскими командами после выборов, на который пускают зрителей. Перед его началом клуб опубликовал официальное предупреждение в соцсетях. Приводим его полностью.



Фото: «Крумкачы»

«Інфармацыя ад супрацоўнікаў АМАП!

Бела-чырвона-белыя сцягі і атрыбутыка будут канфіскоўвацца, а іх уладальнікі - затрымлівацца.

Людзі, якія будуць скандаваць з трыбун антыўрадавыя крычалкі і лозунгі таксама будуць прыцягвацца да адказнасці».

Напомним, в воскресенье были задержаны и избиты два футболиста «Крумкачоў», у одного из них помимо сильных ушибов, был зафиксирован перелом позвонка. Однако на следующий день их отпустили .