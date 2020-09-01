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Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посещая колледж, глава государства пообщался с журналистами. Он ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ. В частности, журналисты интересовались мнением Президента о последних событиях в стране.
Накануне страны Балтии опубликовали список из 30 белорусов, которым запретили въезд. Хотелось бы услышать ваше мнение и, конечно же, отношение к тому, что соседние государства так поступают с нами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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