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Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»

01.09.2020 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»

Посещая колледж, глава государства пообщался с журналистами. Он ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ. В частности, журналисты интересовались мнением Президента о последних событиях в стране.

Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»

Накануне страны Балтии опубликовали список из 30 белорусов, которым запретили въезд. Хотелось бы услышать ваше мнение и, конечно же, отношение к тому, что соседние государства так поступают с нами.

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Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно. А грузы как везти? Можно там по югу, еще по северу. А если мы с Россией договоримся? А ведь договоримся. И что тогда будет? Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили, мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, дорого будет, дороже для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту – железная дорога и порт, услуга под Ленинградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов получат все равно выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. Как бы там ни было, и через Украину можем работать. А они пускай… Ну, еще полмиллиона людей уедет из этой страны.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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