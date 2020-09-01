Лукашенко: Кондрусевич находится в списке невъездных

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которого 31 августа не впустили в Беларусь, попал в белорусско-российский список невъездных граждан, заявил Александр Лукашенко 1 сентября.



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«Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих», — цитирует его пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. «Не только он один, просто он — более известная фигура», — заявил Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможном наличии у Кондрусевича не одного гражданства.

«Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос, — сказал Лукашенко. — Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность».

«Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду, — добавил Лукашенко. — Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (площадь Независимости, где расположен Красный костел. — БелаПАН.). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали». По словам Лукашенко, ОМОН защищал от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

«Какие бы там личности ни были (Кондрусевич, Лукашенко и прочие), костелы работали и будут работать, потому что молитва, верующие, их дорога к храму — это святое. Я всегда говорил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и мы это свято соблюдаем», — сказал Лукашенко.

Он также отметил: «Никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев — кто бы здесь ни был — мы никогда не допустим. Потому что это наша гордость — конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться».

«Это все пройдет — вот эти хождения по улицам и заявления, что нас полмиллиона, миллион, мол, вот все, власть рухнет. Слушайте, если бы был миллион, мы бы с вами здесь не разговаривали», — заявил Лукашенко.

31 августа белорусские пограничники без объяснения причин не впустили гражданина Республики Беларусь Тадеуша Кондрусевича в страну, когда он возвращался из Польши. Архиепископ провел на границе около трех часов и в результате был вынужден вернуться в Польшу.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил БелаПАН, что ведомство данную информацию не комментирует.

После президентских выборов Тадеуш Кондрусевич выступил с критикой действий власти. Он призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Александра Лукашенко — начать «конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».